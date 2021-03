Via libera dell’Ema al vaccino Astrazeneca. “Il farmaco è sicuro. Non è emerso alcun legame con eventi tromboembolici” (Di giovedì 18 marzo 2021) Via libera dell’Ema al vaccino Astrazeneca. Secondo l’Agenzia europea dei medicinali il farmaco anticovid è sicuro e non sono emersi legami con gli eventi tromboembolici segnalati in diversi Paesi (leggi l’articolo) e che nei giorni scorsi avevano spinto anche l’Agenzia italiana per i farmaci (Aifa) a vietare temporaneamente la somministrazione del vaccino (leggi la nota). “Siamo arrivati a una conclusione – ha detto il direttore esecutivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali Emer Cooke -: il vaccino Astrazeneca è efficace contro il coronavirus e i benefici sono ampiamente superiori ai rischi, non sono emersi legami tra il vaccino ed eventi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Viaal. Secondo l’Agenzia europea dei medicinali ilanticovid èe non sono emersi legami con glisegnalati in diversi Paesi (leggi l’articolo) e che nei giorni scorsi avevano spinto anche l’Agenzia italiana per i farmaci (Aifa) a vietare temporaneamente la somministrazione del(leggi la nota). “Siamo arrivati a una conclusione – ha detto il direttore esecutivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali Emer Cooke -: ilè efficace contro il coronavirus e i benefici sono ampiamente superiori ai rischi, non sono emersi legami tra iled...

