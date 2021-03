(Di giovedì 18 marzo 2021) Lo spunto deldel18 Marzo 2021, Giovedì: “quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato”. IV Settimana di Quaresima – IV Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo5,31-47 In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Se fossi io a testimoniare L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #13Marzo #Siria 10 anni di guerra. Dossier @CaritasItaliana #Mozambique A rischio la sicurezza alimentare… - KattInForma : Vangelo del giorno: Giovanni 5,31-47 – Audio e commento Papa Francesco - EmilioTrerotola : Commento al Vangelo del 18.03.2021 - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 18 marzo 2021. - PaoloTolomeo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 18 marzo 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Servizio Informazione Religiosa

Ma la logica, evidentemente, non è quellamondo e della cultura dominante. Anche se ogni tanto, anzi neppure così raramente per la verità, dona frutti apprezzabili da chiunque, come ...Sono sospese tutte le attività di formazione in presenza: catechismo, scout, corso fidanzati, dieci parole, incontri. Parchi gioco parrocchiali, zone sportive e Circolo Noi sono chiusi. ?