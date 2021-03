UFFICIALE – Inter-Sassuolo rinviata a data da destinarsi Il comunicato della Lega Calcio

Advertising

Inter : ??? Comunicato stampa ufficiale di FC Internazionale Milano ?? - stebellentani : Se, e sottolineo se, oggi diventasse ufficiale che abbiamo nuovi calciatori positivi, è ovvio che sabato l'Inter no… - danisailor7 : RT @Inter: ??? Comunicato stampa ufficiale di FC Internazionale Milano ?? - Alex_Zonghetti : RT @marifcinter: UFFICIALE - Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi della gara In… - Antony956 : RT @Inter: ??? Comunicato stampa ufficiale di FC Internazionale Milano ?? -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Inter

la decisione: rinviata la sfida- Sassuolo che si sarebbe dovuta giocare sabato sera a San Siro La decisione era nell'aria ed ora è: la sfida in programma sabato sera a San ...... adesso però c'è anche l'ufficialità:- Sassuolo , sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, è stata rinviata . A comunicarlo attraverso una notaè stata la ...La partita Inter - Sassuolo del 20 marzo 2021 non si giocherà: quattro positivi nella squadra nerazzurra, l'ATS di Milano dispone il rinvio della partita.Adesso è ufficiale. La Lega Serie A, con un comunicato, ha annunciato il rinvio a data da destinarsi di Inter-Sassuolo: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a d ...