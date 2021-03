Tumore al seno, Europa Donna “Test genomici non ancora rimborsati” (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A quasi tre mesi dall'istituzione dell'apposito fondo nazionale di 20 milioni di euro, i Test genomici per il carcinoma mammario non sono ancora disponibili gratuitamente in tutta Italia. “Per migliorare la qualità di vita delle pazienti e permettere risparmi di preziose risorse pubbliche bisogna accelerare le procedure affinchè questi esami siano disponibili senza alcuna spesa. Per questo chiediamo un intervento diretto e immediato del Ministero della Salute affinchè approvi al più presto il decreto attuativo”. E' questo l'appello che sostiene Europa Donna Italia, il movimento per la tutela dei diritti delle donne con Tumore al seno che a inizio 2021 ha avviato la campagna nazionale “Chemio: Se Posso la Evito”. I principali risultati dell'iniziativa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A quasi tre mesi dall'istituzione dell'apposito fondo nazionale di 20 milioni di euro, iper il carcinoma mammario non sonodisponibili gratuitamente in tutta Italia. “Per migliorare la qualità di vita delle pazienti e permettere risparmi di preziose risorse pubbliche bisogna accelerare le procedure affinchè questi esami siano disponibili senza alcuna spesa. Per questo chiediamo un intervento diretto e immediato del Ministero della Salute affinchè approvi al più presto il decreto attuativo”. E' questo l'appello che sostieneItalia, il movimento per la tutela dei diritti delle donne conalche a inizio 2021 ha avviato la campagna nazionale “Chemio: Se Posso la Evito”. I principali risultati dell'iniziativa ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - A quasi tre mesi dall'istituzione dell'apposito fondo nazionale di 20 milioni di euro, i test ge… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Tumore al seno, Europa Donna “Test genomici non ancora rimborsati” - - Italpress : Tumore al seno, Europa Donna “Test genomici non ancora rimborsati” - CorriereCitta : Tumore al seno, Europa Donna “Test genomici non ancora rimborsati” - Rep_Salute : Tumore al seno, Europa Donna: “I test genomici non sono ancora rimborsati”: Ogni anno nel nostro Paese 8.000 donne… -