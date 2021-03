The Rock e Xbox, in arrivo una nuova collaborazione (Di giovedì 18 marzo 2021) The Rock e Xbox, una storia d'amore. Questo potrebbe essere il sottotitolo del pezzo, visto che tra la star, che nel 2020 è risultato per il secondo anno consecutivo l'attore più pagato di Hollywood, e la console di Microsoft c'è un legame solidissimo. Sono passati infatti 20 anni da quando, al CES di Las Vegas, Dwayne The Rock Johnson prese parte alla presentazione ufficiale della Xbox dividendo il palco con Bill Gates. The Rock e Bill Gates, 2001 Lo scorso novembre, The Rock è tornato a collaborare con Xbox per una bellissima iniziativa. Tramite l'associazione no profit Gamers Outreach e in partnership con Microsoft, ha regalato 20 Xbox Series X personalizzate e autografate ad altrettanti ospedali pediatrici sparsi per gli Stati Uniti. Ora dal ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 18 marzo 2021) The, una storia d'amore. Questo potrebbe essere il sottotitolo del pezzo, visto che tra la star, che nel 2020 è risultato per il secondo anno consecutivo l'attore più pagato di Hollywood, e la console di Microsoft c'è un legame solidissimo. Sono passati infatti 20 anni da quando, al CES di Las Vegas, Dwayne TheJohnson prese parte alla presentazione ufficiale delladividendo il palco con Bill Gates. Thee Bill Gates, 2001 Lo scorso novembre, Theè tornato a collaborare conper una bellissima iniziativa. Tramite l'associazione no profit Gamers Outreach e in partnership con Microsoft, ha regalato 20Series X personalizzate e autografate ad altrettanti ospedali pediatrici sparsi per gli Stati Uniti. Ora dal ...

Advertising

VictorFoureaux : Fiuk mandando um The Doors no BBB! O rock viveeeee #BBB21 - allferreiraa : é the doors rodolffo hahaha rock!! ???? - artlavri : ah é rock the casbah - _Hits_music_ : The Best songs rock pop dance latino np Si Scrive Schiavitù Si Legge Libertà - Fedez on - Patri220808 : RT @VirginRadioIT: Virgin Rock Live è on-air fino alle 22! Oggi in scaletta ci sono anche i @qotsa con I Sat By The Ocean. -

Ultime Notizie dalla rete : The Rock Maneskin, esce il nuovo album. L'autocensura per Eurovision: "Siamo ribelli, non scemi" Tanto che The Struts ci hanno cercato: abbiamo fatto un brano insieme e ci hanno chiesto di aprire i loro concerti'. A chi dice che la loro appartenenza al rock è tutta da dimostrare, rispondono con ...

I Soliti Ignoti, Piero Pelù sconvolge Amadeus: "Questa è una cosa incredibile" Spread the love La star italiana del rock Piero Pelù è il concorrente de "I Soliti Ignoti" del 17 marzo, la trasmissione condotta da Amadeus in onda tutte le sere alle 20.30 su Rai 1. Con la sua grinta e il ...

The Rock e Xbox, in arrivo una nuova collaborazione GQ Italia The Rock e Xbox, in arrivo una nuova collaborazione Sul profilo Instagram di Dwayne The Rock Johnson spunta un video misterioso: un pacco con una nota di accompagnamento con il logo Xbox. Cosa vuole dirci?

SPERA: il punto d’incontro tra trap e rock in 5 canzoni Per compiere questa svolta, Spera decide di fare un passo indietro, alla ricerca di radici ancora più profonde, che arrivano fino agli anni Novanta, anni in cui il l’artista era dedito soprattutto all ...

Tanto cheStruts ci hanno cercato: abbiamo fatto un brano insieme e ci hanno chiesto di aprire i loro concerti'. A chi dice che la loro appartenenza alè tutta da dimostrare, rispondono con ...Spreadlove La star italiana delPiero Pelù è il concorrente de "I Soliti Ignoti" del 17 marzo, la trasmissione condotta da Amadeus in onda tutte le sere alle 20.30 su Rai 1. Con la sua grinta e il ...Sul profilo Instagram di Dwayne The Rock Johnson spunta un video misterioso: un pacco con una nota di accompagnamento con il logo Xbox. Cosa vuole dirci?Per compiere questa svolta, Spera decide di fare un passo indietro, alla ricerca di radici ancora più profonde, che arrivano fino agli anni Novanta, anni in cui il l’artista era dedito soprattutto all ...