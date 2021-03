Spagna, via alla legalizzazione dell’eutanasia: è il settimo paese al mondo a liberalizzare la pratica (Di giovedì 18 marzo 2021) La Spagna ha approvato nella giornata di oggi la legge sull’eutanasia, ed è la settima nazione del mondo a farlo. Il disegno di legge era stato presentato dal Partito Socialista (PSOE), nonché partito del primo ministro Pedro Sánchez. La legge è stata definitivamente approvata in senato con 202 voti favorevoli, con voto contrario del Partito Popolare (appartenente all’area del centrodestra), ‘Vox’ (estrema destra) e l’’Union del Pueblo Navarro’ (partito di centrodestra della Navarra). Approvato il disegno di legge sull’eutanasia La nuova legge definisce l’eutanasia come un diritto da esercitarsi in condizioni di estrema sofferenza che “la persona percepisce come inaccettabile e che non possa essere mitigata in altro modo“. La nuova normativa sancisce che le persone con una malattia cronica grave e incurabile possano godere della ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 18 marzo 2021) Laha approvato nella giornata di oggi la legge sull’eutanasia, ed è la settima nazione dela farlo. Il disegno di legge era stato presentato dal Partito Socialista (PSOE), nonché partito del primo ministro Pedro Sánchez. La legge è stata definitivamente approvata in senato con 202 voti favorevoli, con voto contrario del Partito Popolare (appartenente all’area del centrodestra), ‘Vox’ (estrema destra) e l’’Union del Pueblo Navarro’ (partito di centrodestra della Navarra). Approvato il disegno di legge sull’eutanasia La nuova legge definisce l’eutanasia come un diritto da esercitarsi in condizioni di estrema sofferenza che “la persona percepisce come inaccettabile e che non possa essere mitigata in altro modo“. La nuova normativa sancisce che le persone con una malattia cronica grave e incurabile possano godere della ...

