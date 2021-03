Solskjaer: «Milan tra le migliori dell’Europa League. Su Pogba…» (Di venerdì 19 marzo 2021) Ecco le dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Manchester United Ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’allenatore dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer al termine di Milan-Manchester United. Ecco le sue dichiarazioni. POGBA – «Fantastico riaverlo con noi. Ci è mancato per due mesi oggi ha avuto un impatto enorme. Primo tempo? Bene nei primi 15 minuti, abbiamo fatto bene e secondo me c’era anche un rigore chiaro per noi. Loro hanno preso il sopravvento e noi abbiamo corso troppi rischi». Milan – «È un ottima squadra. Ora il nostro obiettivo è vincere il trofeo, l’anno scorso uscire in semifinale è stato un colpo duro. Oggi abbiamo battuto una delle squadre migliori del torneo.» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Ecco le dichiarazioni di Ole Gunnarai microfoni di Sky Sport al termine di-Manchester United Ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’allenatore dei Red Devils Ole Gunnaral termine di-Manchester United. Ecco le sue dichiarazioni. POGBA – «Fantastico riaverlo con noi. Ci è mancato per due mesi oggi ha avuto un impatto enorme. Primo tempo? Bene nei primi 15 minuti, abbiamo fatto bene e secondo me c’era anche un rigore chiaro per noi. Loro hanno preso il sopravvento e noi abbiamo corso troppi rischi».– «È un ottima squadra. Ora il nostro obiettivo è vincere il trofeo, l’anno scorso uscire in semifinale è stato un colpo duro. Oggi abbiamo battuto una delle squadredel torneo.» Leggi su Calcionews24.com

