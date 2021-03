Shakhtar-Roma, le formazioni ufficiali (Di giovedì 18 marzo 2021) Il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra lo Shakhtar e la Roma avrà in campo i seguenti 22 dal 1':Shakhtar DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matviyenko, Kryvtsov; Maycon; Tete, Marcos Antonio, Alan Patrick, Solomon; Junior Moraes. All. CastroRoma (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral. All. Fonseca ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021) Il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra loe laavrà in campo i seguenti 22 dal 1':DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matviyenko, Kryvtsov; Maycon; Tete, Marcos Antonio, Alan Patrick, Solomon; Junior Moraes. All. Castro(3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral. All. Fonseca ITA Sport Press.

Advertising

OfficialASRoma : Era nella fase a gironi della Champions League 2007-08. Altre statistiche in vista di #ShakhtarRoma ?? - ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - ilnapolionline : E.L. - Shakhtar Donetsk-Roma, formazioni ufficiali. Poco turnover per Fonseca - - ItaSportPress : Shakhtar-Roma, le formazioni ufficiali - - RudyGaletti : #Shakhtar-#Roma, le formazioni ufficiali: #Pedro e #Mayoral titolari, #ElShaarawy riposa. #UEL -