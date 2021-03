Serie A, il protocollo anti-Covid non è mai cambiato: le Asl possono intervenire sempre (Di giovedì 18 marzo 2021) Tante polemiche sorte in seguito al caso Inter-Sassuolo nei confronti del protocollo stilato dalla Lega Serie A. L’ATS di Milano, in seguito alle positività di Stefan de Vrij e Matias Vecino, ha disposto il divieto di disputare il match, con annessa quarantena per tutti i giocatori nerazzurri. Il problema tuttavia non si pone di certo oggi, ma sin dal 2 ottobre, quando il protocollo è stato redatto: da quel giorno il testo non è mai stato modificato e ha sempre permesso l’intervento delle Asl. In fattispecie si legge che le disposizione al suo interno sono valide “fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali”. Si parla dunque di un problema esistente alla radice del protocollo stesso e non di certo sorto questa mattina con l’intervento dell’ATS di Milano. INTER-SASSUOLO VERSO IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Tante polemiche sorte in seguito al caso Inter-Sassuolo nei confronti delstilato dalla LegaA. L’ATS di Milano, in seguito alle positività di Stefan de Vrij e Matias Vecino, ha disposto il divieto di disputare il match, con annessa quarantena per tutti i giocatori nerazzurri. Il problema tuttavia non si pone di certo oggi, ma sin dal 2 ottobre, quando ilè stato redatto: da quel giorno il testo non è mai stato modificato e hapermesso l’intervento delle Asl. In fattispecie si legge che le disposizione al suo interno sono valide “fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali”. Si parla dunque di un problema esistente alla radice delstesso e non di certo sorto questa mattina con l’intervento dell’ATS di Milano. INTER-SASSUOLO VERSO IL ...

