Scuole aperte fino ad agosto: solo laboratori e niente voti. Ecco il piano del ministro Bianchi per non lasciare soli gli studenti (Di giovedì 18 marzo 2021) Scuole aperte fino a luglio o, se possibile, anche fino ad agosto. Non per tenere lezioni o corsi ma solo per attività di laboratorio e di socializzazione, così da non lasciare soli i ragazzi – da tempo alle prese con la Dad a causa della pandemia da Coronavirus – e, dunque, per “accompagnarli” al prossimo anno scolastico. Una sorta di “ponte” – un piano che dovrebbe coinvolgere primarie, medie e superiori – a cui il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sta lavorando da settimane e che vorrebbe chiudere il prima possibile (magari subito dopo Pasqua) così da permettere ai presidi di organizzarsi per tempo. Il calendario dell’attività didattica, di fatto, non subirà variazioni: ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 marzo 2021)a luglio o, se possibile, anchead. Non per tenere lezioni o corsi maper attività dio e di socializzazione, così da noni ragazzi – da tempo alle prese con la Dad a causa della pandemia da Coronavirus – e, dunque, per “accompagnarli” al prossimo anno scolastico. Una sorta di “ponte” – unche dovrebbe coinvolgere primarie, medie e superiori – a cui ildell’Istruzione Patriziosta lavorando da settimane e che vorrebbe chiudere il prima possibile (magari subito dopo Pasqua) così da permettere ai presidi di organizzarsi per tempo. Il calendario dell’attività didattica, di fatto, non subirà variazioni: ...

