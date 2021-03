Sandra Milo: “Ho appena fatto il vaccino, non respiro più”. Ma era uno scherzo. Geppi Cucciari furiosa (Di giovedì 18 marzo 2021) Sandra Milo fine malore: “Ho appena fatto il vaccino, non respiro più”. Geppi Cucciari furiosa Sandra Milo oggi è stata ospite in collegamento a Un giorno da pecora, il programma di Radio1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. E proprio nella giornata dedicata alle vittime del Covid l’attrice ha raccontato la sua esperienza con il vaccino. “Sto bene – ha esordito Sandra – oggi ho fatto la seconda dose di vaccino. Mi batte il cuore un po’ più velocemente… Oddio non respiro, non respiro”. Sandra Milo sta fingendo ma i conduttori ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 marzo 2021)fine malore: “Hoil, nonpiù”.oggi è stata ospite in collegamento a Un giorno da pecora, il programma di Radio1 condotto dae Giorgio Lauro. E proprio nella giornata dedicata alle vittime del Covid l’attrice ha raccontato la sua esperienza con il. “Sto bene – ha esordito– oggi hola seconda dose di. Mi batte il cuore un po’ più velocemente… Oddio non, non”.sta fingendo ma i conduttori ...

