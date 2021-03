Ronaldinho | l’allarme degli amici | “Abuso di alcol dal mattino e troppe feste Invita tanta gente a casa in Brasile…”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 18 marzo 2021) Continua il pessimo momento vissuto da.Europa League, tutto pronto per Milan-Manchester United: probabili formazioni e quote dei bookmakersPrima il carcere in Paraguay con l'accusa di possesso di passaporti falsi, poi il gravissimo lutto, con la recente scomparsa di una figura fondamentale come quella materna. L'ex fantasista di Milan e Barcellona, tra le altre, viene spesso ricordato per le memorabili gesta sul piano squistamente tecnico e balistico sfoggiate sui manti erbosi del panorama calcistico mondiale, ma adesso, una volta spenti i riflettori della gloria e della ribalta sul campione, la realtà da ffrontare e gestire per l'uomo è ben diversa. Da qualche mese a questa parte la vita del Gaucho è stata in diversi modi e momenti sconvolta, con tanti traumi probanti sul piano psicologico e relativi cambiamenti che non hanno fatto bene all'ex fuoriclasse ...