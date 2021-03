Renzi e il viaggio in Arabia, i 5s chiedono interrogazione al Senato: Casellati prende tempo (Di giovedì 18 marzo 2021) Renzi e il viaggio in Arabia? La presidente del Senato dice no alle interrogazioni al governo e prende tempo Si attende ancora che il leader di Italia Viva possa rispondere ad una interrogazione parlamentare in merito ai viaggi in Arabia Saudita, paese per molti tratti lontano dalla democrazia occidentale. Così, vice capogruppo del M5S a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 marzo 2021)e ilin? La presidente deldice no alle interrogazioni al governo eSi attende ancora che il leader di Italia Viva possa rispondere ad unaparlamentare in merito ai viaggi inSaudita, paese per molti tratti lontano dalla democrazia occidentale. Così, vice capogruppo del M5S a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

UffailnickA : @Maximinelli Magari è un viaggio di ...lavoro 'Fondi sottratti a progetti per l'Africa, a processo Andrea Conticini, cognato di Renzi. ' - NincoSud : @SenatoStampa Perché non possiamo sapere del viaggio di #Renzi in Arabia? I cittadini hanno il diritto do sapere. No a censure del Senato. - magicaGrmente22 : 'Nuovo viaggio per il leader di Iv: stavolta andrà in Senegal e Kenya (ma non parteciperà a conferenze retribuite).… - _maria1503_ : La campagna d’Africa di Matteo: Renzi riparte per Senegal e Kenya Nuovo viaggio per il leader di Iv: stavolta andr… - Antipiretico1 : #Renzi in Arabia Saudita, parla il senatore grillino Ferrara a TPI: “Casellati ha sospeso la mia interrogazione urg… -