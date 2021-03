Rabbia tifosi Roma: Non siamo più italiani? (Di giovedì 18 marzo 2021) 'Milan, salvaci tu: contro lo United per riscattare il calcio italiano', così stamattina titolava La Gazzetta dello Sport, ricordando l'eliminazione delle 4 italiane in Champions e in vista di Milan - Manchester United, con un passaggio del turno tutto da conquistare, scrivendo 'per noi italiani la ... Leggi su sportevai (Di giovedì 18 marzo 2021) 'Milan, salvaci tu: contro lo United per riscattare il calcio italiano', così stamattina titolava La Gazzetta dello Sport, ricordando l'eliminazione delle 4 italiane in Champions e in vista di Milan - Manchester United, con un passaggio del turno tutto da conquistare, scrivendo 'per noila ...

Ultime Notizie dalla rete : Rabbia tifosi Rabbia tifosi Roma: Non siamo più italiani? Lo sfogo dei tifosi della Roma sui social Comprensibile la rabbia dei tifosi della Roma che si sfogano sui social: 'Siamo italiani anche noi o no?'. Fioccano i commenti: 'La Roma viene considerata ...

Campionato falsato? Scoppia bufera social, trovato il colpevole Tifosi milanisti e juventini che parlano di vantaggi all'Inter, appassionati che si chiedono perché ... Infine la chiosa: 'Mi fa rabbia che ci siano state squadre con almeno 7 positivi e abbiano giocato ...

Inter-Sassuolo a rischio, la rabbia dei tifosi Virgilio Sport Rinvio Inter-Sassuolo, la rabbia social dei tifosi: “Farsa” Serie A, sta facendo discutere la concreta ipotesi di rinvio di Inter-Sassuolo, gara in programma nella prossima giornata di Serie A.

Fortitudo Bologna, la rabbia della Fossa dei Leoni. Chiede più impegno alla squadra Il comunicato della tifoseria storica richiama i giocatori a un cambio di atteggiamento e a ritrovare lo spirito proprio dell'Aquila. Questo dopo le ultime brutte prestazioni e il blocco degli stipend ...

