Quegli impianti da sci dismessi in Bergamasca, Legambiente: "Ripensare il turismo invernale" (Di giovedì 18 marzo 2021) Il comparto sciistico sta vivendo una crisi senza precedenti a causa del Covid-19, così come tanti altri comparti che afferiscono al settore turistico. Un quadro da tenere certamente in considerazione quando si parla dello stato dell'arte del turismo invernale, nel quale si inserisce il dossier Nevediversa 2021, redatto da Legambiente e che annualmente illustra le condizioni di impianti da sci dismessi o abbandonati e analizza gli ingenti costi ambientali ed economici per sostentare il comparto sciistico con innevamento artificiale laddove gli effetti del cambiamento climatico sono tangibili nell'assenza di precipitazioni nevose. In Lombardia si contano ad oggi 669 chilometri di piste per lo sci alpino e 33 comprensori serviti da 214 impianti di risalita. Sono 21 gli ...

