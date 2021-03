Puglia, vaccino Pfizer: criticità di magazzino e tempi di approvvigionamento Asl Foggia, comunicazione urgente: riprogrammate somministrazioni seconda dose ad ultraottantenni. Francavilla Fontana' oggi aperto hub vaccinale (Di giovedì 18 marzo 2021) La comunicazione urgente dell’Asl Foggia rischia di essere seguita a ruota da quelle di altre aziende sanitarie pugliesi. Di seguito il comunicato: A seguito della comunicazione, da parte della Regione Puglia a tutte le sei ASL, di una temporanea criticità collegata alle disponibilità di magazzino e ai tempi di approvvigionamento delle dosi di vaccino Pfizer per la campagna di vaccinazione anti COVID, la Direzione della ASL Foggia informa i cittadini che la calendarizzazione delle sedute vaccinali nei prossimi giorni potrebbe subire delle variazioni. È in corso, pertanto, una riprogrammazione degli appuntamenti. Resta prioritaria la somministrazione ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 18 marzo 2021) Ladell’Aslrischia di essere seguita a ruota da quelle di altre aziende sanitarie pugliesi. Di seguito il comunicato: A seguito della, da parte della Regionea tutte le sei ASL, di una temporaneacollegata alle disponibilità die aididelle dosi diper la campagna di vaccinazione anti COVID, la Direzione della ASLinforma i cittadini che la calendarizzazione delle sedute vaccinali nei prossimi giorni potrebbe subire delle variazioni. È in corso, pertanto, una riprogrammazione degli appuntamenti. Resta prioritaria la somministrazione ...

Advertising

stormi1904 : RT @ardigiorgio: Gli over80 che non possono deambulare e hanno prenotato vaccino a domicilio in Puglia, ancora non hanno data. Quella che g… - SanSeveroNews : “I nostri dipartimenti stanno già riprogrammando le vaccinazioni con Astrazeneca, si riparte da domani a pieno regi… - rep_bari : Vaccino antiCovid, l'Anm di Bari e Lecce: 'In Puglia la Giustizia unico servizio pubblico essenziale escluso dal pi… - BuzzSid : Parte oggi il recupero dei vaccini domiciliari in #Puglia per gli over80,cercando di chiedere a chi aveva prenotato… - StraNotizie : Vaccino antiCovid, l'Anm di Bari e Lecce: 'In Puglia la Giustizia unico servizio pubblico essenziale escluso dal pi… -