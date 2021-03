Pordenone | carro armato dell' Esercito sbaglia mira e colpisce un allevamento di galline

(Di giovedì 18 marzo 2021) commenta Un, impegnato in un'esercitazione di tiro in un poligono sul torrente Cellina, hatoe ha centrato undidi Vivaro (). ...

18 marzo 2021 La scena sembra quella di un film. Eppure è successo. Siamo nella zona del torrente Cellina, in provincia di Pordenone. Un carro armato dell'Esercito è impegnato in un'esercitazione di tiro, in un poligono riservato alle Forze armate sul torrente Cellina, ha sbagliato ... La Procura ha aperto un'inchiesta PORDENONE. Un carro armato dell'Esercito, impegnato in un'esercitazione di tiro, in un poligono riservato alle Forze armate sul torrente Cellina, ha sbagliato ...