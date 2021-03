Perché ' super straight' è una campagna transfobica su TikTok e non un' identità sessuale

(Di giovedì 18 marzo 2021) La nuova espressione è stata accolta dagli agitatori di estrema destra ed è pensata per denigrare gli attivisti queer e le persone trans No, non è un nuovo tipo di coming out

intotaylorarms : @blazedrops_ @goxaway @cowboylike_CT Spero che nessun di super religioso legga i miei tweet perché sverrebbe ahahaha - Annamaddalenag : @TizianaFerrario Perché noi altri con la fortuna che abbiamo pagheremmo una super multa..... - stringimeharry : icon e layout rigorosamente su harry e abbinati (infatti li avevo fino a poco tempo fa) e anche per i font, poi per… - MaddalenaDicec1 : @GiuliandSangiu Per stanno facendo le prove generali... perché oggi pomeriggio registrano quindi devono essere super pronti - aedan83 : Che voglia di riprendere Super Mario sul NES (Anche perché a differenza vostra sono povero e col cazzo che mi posso… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché super

Genova Gay

DIRETTA- G MASCHILE LENZERHEIDE: FRANZONI CAMPIONE JUNIORES, MA IL MALTEMPO... Verso la diretta del- G maschile di Lenzerheide , ammesso che si disputianche oggi in Svizzera domina il maltempo e tutto il programma è in forte ritardo (c'è anche la gara femminile), dobbiamo spendere ...E non solo, come detto qui sopra, lo smartphone sia in grado di catturare e riprodurre ... il produttore cinese ha scelto di sacrificare ilzoom a vantaggio di una funzione che va oltre la ...