Mudit | il sindaco Melucci sul cantiere dell’ex masseria Solito

(Di giovedì 18 marzo 2021) Continuano i lavori di ristrutturazione, un altro contenitore culturale nell'omonimo quartiere, che farà rete con la Biblioteca Acclavio. Ildel, il Museo degli illustri tarantini, è dunque al lavoro. IlRinaldovi ha effettuato un sopralluogo, verificando i progressi che porteranno all'inaugurazione della struttura. «Qui avremo una biblioteca di comunità – le parole del primo cittadino -, ma anche tanti altri servizi che miglioreranno la qualità della vita del quartiere, una struttura che sarà a servizio dei cittadini in tempo per la ripartenza post-pandemia».