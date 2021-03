Mourinho: “Non abbiamo avuto rispetto del nostro lavoro, sono più che triste” (Di giovedì 18 marzo 2021) José Mourinho ha parlato così a BT Sport dopo il clamoroso ko del Tottenham, eliminato dall’Europa League per mano della Dinamo Zagabria: “Come è successo? Bella domanda. Se mi dimentico gli ultimi dieci minuti dei supplementari, negli altri centocinque, c’è stata una squadra che ha dato tutto in campo. Sudore, sangue, poi anche lacrime di gioia. sono stati umili, dedicati e non posso che fargli i complimenti. La mia squadra, e ripeto la mia squadra… Sembrava che non giocasse una gara importante. Se per qualcuno di loro non è importante, per me lo è. Per me ogni gara è importante e anche per ogni tifoso del Tottenham, ogni gara è importante. Serve un’altra attitudine per queste partite. sono stato ora nello spogliatoio della Dinamo per complimentarmi con loro e mi spiace aver perso così. sono più che ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Joséha parlato così a BT Sport dopo il clamoroso ko del Tottenham, eliminato dall’Europa League per mano della Dinamo Zagabria: “Come è successo? Bella domanda. Se mi dimentico gli ultimi dieci minuti dei supplementari, negli altri centocinque, c’è stata una squadra che ha dato tutto in campo. Sudore, sangue, poi anche lacrime di gioia.stati umili, dedicati e non posso che fargli i complimenti. La mia squadra, e ripeto la mia squadra… Sembrava che non giocasse una gara importante. Se per qualcuno di loro non è importante, per me lo è. Per me ogni gara è importante e anche per ogni tifoso del Tottenham, ogni gara è importante. Serve un’altra attitudine per queste partite.stato ora nello spogliatoio della Dinamo per complimentarmi con loro e mi spiace aver perso così.più che ...

Advertising

marcoconterio : ???? José Mourinho a BT Sport dopo la clamorosa eliminazione del Tottenham con la Dinamo Zagabria: 'Ci sono mancati… - eia58 : RT @NonConoscoVG: José Mourinho che entra negli spogliatoi del Dinamo Zagabria per complimentarsi, applaudendo i ragazzi che hanno battuto… - LuigiBevilacq17 : RT @NonConoscoVG: José Mourinho che entra negli spogliatoi del Dinamo Zagabria per complimentarsi, applaudendo i ragazzi che hanno battuto… - Aquil84real : RT @NonConoscoVG: José Mourinho che entra negli spogliatoi del Dinamo Zagabria per complimentarsi, applaudendo i ragazzi che hanno battuto… - suocerag : RT @NikovskiBranko: In un universo parallelo, domani ci saranno titoli giornalistiche del tipo : 'Il catenaccio di Mourinho e Simeone non f… -