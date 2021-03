Milan, Kessié: «C’è delusione. Futuro? Abbiamo un obiettivo» (Di venerdì 19 marzo 2021) Al termine di Milan-Manchester United, il centrocampista rossonero Franck Kessiè ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Ecco le dichiarazioni di Franck Kessiè ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Milan-Manchester United. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 PRESTAZIONE – «Stasera Abbiamo tanta delusione, c’è la potevamo fare, era una gara da non perdere. L’ultimo gol che avevamo fatto lì oggi ci permetteva di poter pareggiare 0-0, non Abbiamo sfruttato il vantaggio, potevamo andare ai quarti di finale». OBIETTIVI – «La Champions League era e rimane il nostro obiettivo dall’inizio della stagione, ce la possiamo fare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Al termine di-Manchester United, il centrocampista rossonero Franck Kessiè ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Ecco le dichiarazioni di Franck Kessiè ai microfoni di Sky Sport nel post partita di-Manchester United. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PRESTAZIONE – «Staseratanta, c’è la potevamo fare, era una gara da non perdere. L’ultimo gol che avevamo fatto lì oggi ci permetteva di poter pareggiare 0-0, nonsfruttato il vantaggio, potevamo andare ai quarti di finale». OBIETTIVI – «La Champions League era e rimane il nostrodall’inizio della stagione, ce la possiamo fare». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

pisto_gol : Mil-Man 0:1 In una partita di grande equilibrio, decide un gol di Pogba, appena entrato che sorprende Kessie e Donn… - PietroMazzara : News formazione #Milan: Gioca #Castillejo falso nueve. #Kalulu al posto di #Dalot. #Ibrahimovic parte dalla panc… - AntoVitiello : Prestazione che dà ancora più convinzione al #Milan, nonostante le assenze. #Kessie è inarrestabile (il gol inspieg… - andreafabris96 : ??? #Milan, Franck #Kessié ????a #SKYSport: 'Ce la potevamo fare, non dovevamo perdere, non abbiamo sfruttato il vanta… - giammy91 : RT @MaxBambi7: Sensazione di amarezza mista ad orgoglio. Tre anni fa il Milan uscì dall'EL meritatamente contro l'Arsenal. Oggi, contro il… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessié Kessie: 'Non dovevamo perdere oggi. Testa alla Serie A, vogliamo la Champions' 1 Dopo l'eliminazione dall'Europa League del Milan, Franck Kessie ha parlato così a Sky Sport : 'Tanta delusione stasera, ce la potevamo fare. Era da non perdere oggi. Non abbiamo sfruttato il pari dell'andata. Si pagano i dettagli in partite di ...

Milan eliminato dall'Europa League: al ritorno decisivo un gol di Pogba Al 45' è 0 - 0: meglio lo United nei primi 15 - 20 minuti, poi Milan più pericoloso: si sente la mancanza di un centravanti nella squadra di Pioli. Si scalda infatti Ibrahimovic: vedremo se e quando ...

Milan | Kessié sul podio di una speciale classifica in Serie A | News Zazoom Blog 1 Dopo l'eliminazione dall'Europa League del, Franck Kessie ha parlato così a Sky Sport : 'Tanta delusione stasera, ce la potevamo fare. Era da non perdere oggi. Non abbiamo sfruttato il pari dell'andata. Si pagano i dettagli in partite di ...Al 45' è 0 - 0: meglio lo United nei primi 15 - 20 minuti, poipiù pericoloso: si sente la mancanza di un centravanti nella squadra di Pioli. Si scalda infatti Ibrahimovic: vedremo se e quando ...