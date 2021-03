Mike Tyson si lancia sui Bitcoin: Ecco l’ambizioso progetto (Di giovedì 18 marzo 2021) Il campione di pugile Mike Tyson punta sulle criptovalute diventando testimonial di un walllet che porta il suo nome. Mike Tyson – Getty ImagesMike Tyson è il campione di pugilato statunitense conosciuto a livello mondiale per le sue prodezze sul ring. Celebre è la scena del morso e dello strappo dell’orecchio dell’avversario Holyfield che ha fatto il giro del mondo. Ma la sua vita non è stata tutta rose e fiori. Nel 1992 fu accusato di stupro e condannato a sei anni di carcere. Ma subito dopo l’uscita dal carcere ritornò sul ring più agguerrito che mai e vinse nuovi premi. Ad oggi è uno dei personaggi dello showbiz più controversi degli Stati Uniti d’America. Mike Tyson testimonial di Bitcoin Simbolo dei ... Leggi su kronic (Di giovedì 18 marzo 2021) Il campione di pugilepunta sulle criptovalute diventando testimonial di un walllet che porta il suo nome.– Getty Imagesè il campione di pugilato statunitense conosciuto a livello mondiale per le sue prodezze sul ring. Celebre è la scena del morso e dello strappo dell’orecchio dell’avversario Holyfield che ha fatto il giro del mondo. Ma la sua vita non è stata tutta rose e fiori. Nel 1992 fu accusato di stupro e condannato a sei anni di carcere. Ma subito dopo l’uscita dal carcere ritornò sul ring più agguerrito che mai e vinse nuovi premi. Ad oggi è uno dei personaggi dello showbiz più controversi degli Stati Uniti d’America.testimonial diSimbolo dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Mike Tyson Le pagelle di Torino - Inter 1 - 2: Bremer annulla Lukaku. Lautaro con un gol pesantissimo Sul gol va giù come se sulla schiena avesse colpito Mike Tyson. Ma l'arbitro non abbocca e al VAR nemmeno. Stefan DE VRIJ 6 " Come al solito la certezza assoluta nella difesa dell'Inter. Anche in una ...

Il Parkinson va ko con gli allenamenti di boxe ... siccome avevo voglia di fare un po' di allenamento, degli amici mi hanno portato a Brooklyn, nella Gleason's Gym, questa storica palestra che ha ospitato Rocky Marciano, Muhammad Ali e Mike Tyson ...

Mike Tyson reagisce alla morte di Marvin Hagler Fight - The Shield Of Wrestling Mike Tyson reagisce alla morte di Marvin Hagler In un post su Twitter, Tyson ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la morte di una delle leggende della boxe. Marvin Hagler was one of the best warriors in the sport. Condolences to his family.

