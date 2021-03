Meteo oggi giovedì 18 marzo: temporali e neve a bassa quota, resiste l’inverno (Di giovedì 18 marzo 2021) Meteo oggi giovedì 18 marzo: ci avviciniamo al fine settimana con uno scenario critico in molte regioni soprattutto del Centro Sud Anche la giornata di oggi presenterà uno scenario Meteo non incoraggiante, con criticità previste in molte regioni. Sebbene al Nord la situazione possa apparire in miglioramento rispetto alle ultime 24 ore, è al Centro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 18 marzo 2021)18: ci avviciniamo al fine settimana con uno scenario critico in molte regioni soprattutto del Centro Sud Anche la giornata dipresenterà uno scenarionon incoraggiante, con criticità previste in molte regioni. Sebbene al Nord la situazione possa apparire in miglioramento rispetto alle ultime 24 ore, è al Centro L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo - cappelIaiomatto : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo - in_appennino : RT muoversintoscan '#meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, giovedì #18marzo, in #Toscana. A cura… - meteoredit : Oggi #18marzo su Meteored Italia pubblichiamo aggiornamenti sul peggioramento #meteo previsto al centro-sud, con pi… -