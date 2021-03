Massimiliano Morra, il dramma raccontato ai follower: “Rischiai di morire” (Di giovedì 18 marzo 2021) Massimiliano Morra ha raccontato ai suoi follower un dramma personale, un incidente che non dimenticherà mai. Scopriamo tutti i dettagli L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha voluto ricordare sui social un terribile incidente che ha cambiato la sua vita. Bisogna tornare indietro di tre anni, quando l’attore, ex compagno di Rosalinda Cannavò, ha rischiato di perdere la vita. Con una serie di post sulla sua pagina Instagram ha raccontato quei momenti terribili che ha vissuto mentre era alla guida della sua auto sul Raccordo Anulare a Roma. “Rischiare di morire alla guida per un colpo di sonno. Con oggi sono tre anni”. Queste le parole che l’attore ha voluto condividere con i follower per raccontare ... Leggi su formatonews (Di giovedì 18 marzo 2021)haai suoiunpersonale, un incidente che non dimenticherà mai. Scopriamo tutti i dettagli L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha voluto ricordare sui social un terribile incidente che ha cambiato la sua vita. Bisogna tornare indietro di tre anni, quando l’attore, ex compagno di Rosalinda Cannavò, ha rischiato di perdere la vita. Con una serie di post sulla sua pagina Instagram haquei momenti terribili che ha vissuto mentre era alla guida della sua auto sul Raccordo Anulare a Roma. “Rischiare dialla guida per un colpo di sonno. Con oggi sono tre anni”. Queste le parole che l’attore ha voluto condividere con iper raccontare ...

Advertising

infoitcultura : Tv, morte Losito: sentito da pm l'attore Massimiliano Morra - homersuldivano : Il papà che dice c’ho riflettuto is new Massimiliano Morra! #tzvip #Clubhouse #TOMMASO - Novella_2000 : Akash Kumar ha fatto Ballando con le stelle lo stesso anno di un vippone del GF Vip 5 - valtaro : #Hoara Borselli su Massimiliano Morra: 'Uscito dal GF ha spiegato le sue dichiarazioni con Adua'… - pensamiluna : @martinberote Piazzetta Morra è sempre aperta per Massimiliano Morra -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Morra Suicidio Teo Losito: giallo lettere d'addio/ Lucherini "Adua non sembrava plagiata" Giuseppe non è neppure convinto della versione ufficiale legata alla morte del fratello ed infatti dopo aver sentito le confidenze di Adua De Vesco e di Massimiliano Morra al GF Vip ha deciso di ...

Massimiliano Morra, il dramma: 'Rischiai di morire'. Incidente e Aresgate L'ex concorrente ricorda il suo incidente accaduto tre anni fa come oggi. Ci sono delle coincidenze con ...

Massimiliano Morra, il dramma: “Rischiai di morire”. Incidente e Aresgate Gossip e TV Massimiliano Morra, riaffiora l’incubo: “Rischiai di morire” “Rischiai di morire in auto a causa di un colpo di sonno. Con oggi sono tre anni”. L’incidente è avvenuto dopo la diretta di Ballando con le Stelle di cui era uno dei ballerini in gara di Milly Carluc ...

Massimiliano Morra, il dramma: “Rischiai di morire”. Incidente e Aresgate L'ex concorrente ricorda il suo incidente accaduto tre anni fa come oggi. Ci sono delle coincidenze con Aresgate?

Giuseppe non è neppure convinto della versione ufficiale legata alla morte del fratello ed infatti dopo aver sentito le confidenze di Adua De Vesco e dial GF Vip ha deciso di ...L'ex concorrente ricorda il suo incidente accaduto tre anni fa come oggi. Ci sono delle coincidenze con ...“Rischiai di morire in auto a causa di un colpo di sonno. Con oggi sono tre anni”. L’incidente è avvenuto dopo la diretta di Ballando con le Stelle di cui era uno dei ballerini in gara di Milly Carluc ...L'ex concorrente ricorda il suo incidente accaduto tre anni fa come oggi. Ci sono delle coincidenze con Aresgate?