Lutto per Elettra Lamborghini: “Non ho pace in questo periodo…” (FOTO) (Di giovedì 18 marzo 2021) Elettra Lamborghini sta combattendo contro il Covid ma, come se non bastasse, poche ore fa è sopraggiunta anche una trite notizia inerente un Lutto appena subito. La ragazza si trova attualmente in isolamento domiciliare, lontano da tutto e tutti. A tenerle compagnia ci sono solamente i suoi cani, che stanno rappresentando per lei l’unica fonte di svago e di contatto fisico con qualche essere. Purtroppo, però, questa mattina uno dei suoi amici a quattro zampe è venuto a mancare. Il Lutto di Elettra Lamborghini In queste ore, sul profilo Instagram di Elettra Lamborghini è apparsa una notizia molto triste inerente un Lutto subito dalla dama. La cantante sta affrontando un periodo parecchio difficile in quanto è risultata positiva al ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 18 marzo 2021)sta combattendo contro il Covid ma, come se non bastasse, poche ore fa è sopraggiunta anche una trite notizia inerente unappena subito. La ragazza si trova attualmente in isolamento domiciliare, lontano da tutto e tutti. A tenerle compagnia ci sono solamente i suoi cani, che stanno rappresentando per lei l’unica fonte di svago e di contatto fisico con qualche essere. Purtroppo, però, questa mattina uno dei suoi amici a quattro zampe è venuto a mancare. IldiIn queste ore, sul profilo Instagram diè apparsa una notizia molto triste inerente unsubito dalla dama. La cantante sta affrontando un periodo parecchio difficile in quanto è risultata positiva al ...

Advertising

teatrolafenice : È mancato James Levine. Il Teatro La Fenice partecipa al lutto per la perdita dell’immenso Maestro. R.I.P. - chedisagio : Che insopportabile fastidio quelli che per celebrare la morte di Giovanni Gastel e ricordarne le opere, postano le… - HuffPostItalia : Giovanni Gastel morto per Covid. Lutto nel mondo della fotografia - sciltian : RT @PpPagliaro: #UrbanoCairo sul @Corriere fa stampare il suo personale elogio di #Draghi: un segnale di interruzione del lutto per @Giusep… - lynenrosay : RT @teatrolafenice: È mancato James Levine. Il Teatro La Fenice partecipa al lutto per la perdita dell’immenso Maestro. R.I.P. https://t.co… -