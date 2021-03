Lo Slavia Praga elimina Gerrard | avanti Villarreal e Ajax Tonfo Tottenham

(Di venerdì 19 marzo 2021) Di nuovo in campo l'Europa League per il ritorno degli ottavi di finale. Diversi i tentativi di rimonta, con Olympiakos e Molde che hanno provato a ribaltare il risultato dell'andata senza però ...

Advertising

Stefanoliv83 : @OfficialASRoma Slavia Praga...Abbiamo dei quarti di finale da vendicare - filippomricci : Questo l’episodio tra Kudela e Glen Kamara. I telecronisti inglesi hanno sentito il giocatore dei Rangers gridare ‘… - FaustojrSpina : 19 marzo 1996 - 19 marzo 2021...domani... 25 anni dopo a #Nyon possiamo riscattare la nostra storia... voglio lo S… - Lucarismi : RT @AlessandroProc: @aleaus81 Le squadre ai quarti di finale: ????Roma ?????????????? Arsenal ???? Ajax ???? Villareal ?????????????? Manchester United ???? Slav… - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: EL - Pogba elimina il Milan: 1-0 e Manchester United ai quarti. Passano anche Villarreal, Ajax e Slavia Praga https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Slavia Praga

Colpo dello, che elimina i Rangers di Gerrard. Arsenal - Olympiakos 0 - 1 ? I Gunners soffrono dopo il successo per 3 - 1 nella gara di andata, ma passano. Al 18' Pepe supera Josè Sa in ...A contendersi i due posti da finaliste saranno Arsenal, Dinamo Zagabria, Granada, Roma, Manchester United,, Villarreal e Ajax . Doppio sorteggio ? Per i quarti ci sarà un sorteggio ...Chiusa la serata degli ottavi di finale di Europa League, rimangono otto squadre a contendersi il titolo. Le big che non sono riuscite ad approdare i quarti sono sicuramente Tottenham e Milan. Avanti ...L’Europa league entra nel vivo e rimane solamente una squadra italiana: la Roma. Il Manchester United ha avuto la meglio sul Milan con un gol fenomenale di Pogba. Fantastica prestazione anche dello Sl ...