Llorente | «Gattuso mi ha sempre trattato con rispetto | ma ha dato precedenza ai “suoi” giocatori»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 marzo 2021) Fernando, attaccante dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista all’emittente spagnola EFE in cui ha parlato anche del suo trascorso a Napoli. Da quando se n’è anCarlo Ancelotti non ho più avuto spazio. Nonostante le difficoltà che stava incontrando il club, mi hanno ceduto. Volevano che me ne andassi. Mi hannoparlato molto bene dell’Udinese. Quando sono arrivato sono rimasto ancora più sorpreso: l’organizzazione che c’è in questo club è impressionante, è al livello di una big, per come si prendono cura dei, in pochi posti ho visto coccolare così tanto i. Il rapporto conè stato molto buono, mi hacon. Ma quando è arrivato gli hanno comprato i ...