Joe Biden definisce Vladimir Putin un assassino: ecco la risposta del Presidente russo (Di giovedì 18 marzo 2021) L’aria tra Washington e Mosca è diventata molto tesa dopo l’attacco frontale del Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden al suo omologo Vladimir Putin, definito un assassino durante un’intervista andata in onda su Abc. “Il Presidente russo pagherà un caro prezzo per le interferenze nelle elezioni presidenziali Usa di novembre” Parlando sempre di Putin, Biden ha dichiarato di non credere che il suo omologo russo abbia un’anima rispondendo affermativamente alla domanda: “Lei ritiene Putin un assassino?” La risposta del capo del Cremlino non si è fatta attendere ed il Presidente della Federazione Russa Vladimir ... Leggi su trendit (Di giovedì 18 marzo 2021) L’aria tra Washington e Mosca è diventata molto tesa dopo l’attacco frontale deldegli Stati Uniti d’America Joeal suo omologo, definito undurante un’intervista andata in onda su Abc. “Ilpagherà un caro prezzo per le interferenze nelle elezioni presidenziali Usa di novembre” Parlando sempre diha dichiarato di non credere che il suo omologoabbia un’anima rispondendo affermativamente alla domanda: “Lei ritieneun?” Ladel capo del Cremlino non si è fatta attendere ed ildella Federazione Russa...

