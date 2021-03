Isola dei Famosi 2021, chi è Francesca Lodo: vallettopoli, la droga e le accuse di Belen (Di giovedì 18 marzo 2021) A 38 anni, l’ex Letterina ed ex Meteorina Francesca Lodo è nel cast dell’Isola dei Famosi dopo anni lontana dagli schermi televisivi e più in generale da tutti gli ambienti legati al dorato mondo dello spettacolo, dal quale è stata esiliata nel 2010, dopo che lo scandalo di vallettopoli e le accuse di cessione di cocaina mossele dall’ex amica del cuore Belen Rodriguez l’hanno relegata in una sorta di “lista nera”, quella dei nomi di soubrette e show-girl che negli anni successivi non avrebbero più lavorato. Isola dei Famosi 2021, Francesca Lodo: da Canale 5 all’inchiesta vallettopoli Tra tutte le modelle e show-girl coinvolte nella celebre inchiesta denominata ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 marzo 2021) A 38 anni, l’ex Letterina ed ex Meteorinaè nel cast dell’deidopo anni lontana dagli schermi televisivi e più in generale da tutti gli ambienti legati al dorato mondo dello spettacolo, dal quale è stata esiliata nel 2010, dopo che lo scandalo die ledi cessione di cocaina mossele dall’ex amica del cuoreRodriguez l’hanno relegata in una sorta di “lista nera”, quella dei nomi di soubrette e show-girl che negli anni successivi non avrebbero più lavorato.dei: da Canale 5 all’inchiestaTra tutte le modelle e show-girl coinvolte nella celebre inchiesta denominata ...

