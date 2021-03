Isola 15 | Fariba Tehrani regala il primo momento super trash | ecco cosa ha usato per accendere il fuoco!

(Di giovedì 18 marzo 2021) È da poco terminato il daytime dell’15 e un episodio riguardantegià ha scatenato l’ilarità del web. Ebbene, sappiamo che tra le tante novità di quest’anno c’è la divisione del cast in tre gruppi: quelli che abitano Playa Buriña, Playa Rafinada e Parasite Island.si trova su quest’ultima spiaggia, ignorata dal resto dei concorrenti. Lì, insieme al vincitore della scorsa edizione Marco Maddaloni e Ubaldo Lanzo, la donna sta affrontando i primi giorni di sopravvivenza. Come tutti, anche i tre naufraghi stanno da giorni tentando diil fuoco. Se gli altri due gruppi hanno tentato invano, i naufraghi di Parasite Island ci erano riusciti. Le immagini avevano mostrato Ubaldo che tentava diil fuoco con un acciarino e poi nulla più. Solo in ...

Tehrani ha rischiato di esser squalificata da L'dei Famosi a 48 ore dal suo sbarco per aver infranto il regolamento. Ieri, infatti, la mamma di Giulia Salemi ? con la complicità di Ubaldo ...Nel daytime di oggi, 18 marzo 2021, è andato in scena il primo scontro tra i naufraghi. Intantoe Ubaldo hanno rischiato la ...All‘Isola dei famosi 2021 è arrivata la prima infrazione del regolamento da parte di una naufraga. In realtà si tratta di un’aspirante naufraga e cioè Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi. Come ...Isola dei Famosi 2021: Fariba Tehrani a rischio squalifica per aver utilizzato un assorbente e aver violato il regolamento VIDEO ...