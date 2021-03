In Piemonte primo caso in Italia di variante inglese in un gatto. Ha contratto il virus dai padroni (Di giovedì 18 marzo 2021) primo caso in Italia di variante inglese identificata in un gatto. È la prima segnalazione a livello nazionale. Si tratta di un gatto di otto anni che vive nel novarese in un contesto domestico. I sintomi respiratori sono comparsi una decina di giorni dopo l’insorgenza della malattia e dall’isolamento domiciliare dei suoi proprietari. primo caso in Italia di variante inglese in un gatto Il gatto, come i suoi ‘familiari’ , ora è in via di guarigione. All’identificazione, spiega una nota della Regione Piemonte , si è arrivati dopo il tempestivo intervento del Servizio Veterinario della Asl di Novara. Che ha seguito con scrupolo le linee ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021)indiidentificata in un. È la prima segnalazione a livello nazionale. Si tratta di undi otto anni che vive nel novarese in un contesto domestico. I sintomi respiratori sono comparsi una decina di giorni dopo l’insorgenza della malattia e dall’isolamento domiciliare dei suoi proprietari.indiin unIl, come i suoi ‘familiari’ , ora è in via di guarigione. All’identificazione, spiega una nota della Regione, si è arrivati dopo il tempestivo intervento del Servizio Veterinario della Asl di Novara. Che ha seguito con scrupolo le linee ...

