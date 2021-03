Impresa Dinamo Zagabria | la tripletta di Orsic ribalta il Tottenham 3-0 d t s

Advertising

romanismo85 : A fine partite andiamo con il toto sorteggio. Ve lo dico già adesso, vorrei la Dinamo. Nse sai mai, l’impresa già l… - TicinoGazzetta : Europa League: Arsenal, Granada e Roma ai quarti. Impresa della Dinamo Zagabria, la tripletta di Orsic ribalta il T… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: FI FI FIIIIIIIII impresa cla-mo-ro-sa della Dinamo Zagabria che manda a casa il Tottenham ?? #EuropaLeague - soffemenne : RT @delinquentweet: FI FI FIIIIIIIII impresa cla-mo-ro-sa della Dinamo Zagabria che manda a casa il Tottenham ?? #EuropaLeague - RSIsport : ????? #EL Miracolo a Zagabria: la Dinamo di Gavranovic ribalta con un 3-0 il Tottenham di Mourinho e va ai quarti. Av… -

Ultime Notizie dalla rete : Impresa Dinamo

... ULTIMO SFORZO PER GLI SPAGNOLI! VillarrealKiev, in diretta giovedì 18 marzo 2021 alle ore ...a secco dal punto di vista offensivo e subendo 2 gol che rendono ora necessaria una grande......la bellezza di tre calci di rigore) e Benfica Lech Poznan nella fase a gironi più Bruges... (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA MOLDE GRANADA: I PADRONI DI CASA PROVANO L'! Molde ...Scopri le emozioni, i gol e i marcatori di D Zagabria-Tottenham, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 20/21.3 Giovedì è giorno di Europa League. Questa sera si disputano le gare di ritorno degli ottavi di finale. Si (ri)parte alle ore 18.55, quando la Roma vince 2-1 a Kiev con lo Shakhtar Donetsk, già sconf ...