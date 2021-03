Il Paradiso delle signore, anticipazioni 19 marzo: un'incredibile scoperta (Di giovedì 18 marzo 2021) Fiorenza Gramini farà un'incredibile scoperta su suo cugino Dante Romagnoli. Le anticipazioni Il Paradiso delle signore relative all'episodio in onda domani 19 marzo, rivelano che la donna troverà l'agenda del parente e scoprirà qualcosa di molto scottante sulla sua vita sentimentale. Nel frattempo, Umberto comunicherà a Cosimo che nonostante tutti i suoi sforzi, il loro affare è definitivamente saltato ed ovviamente per il Bergamini sarà una notizia terribile. Intanto, zia Ernesta dopo aver parlato con Gloria, si convincerà a dare a Stefania, il permesso di restare a Milano mentre Sofia dirà a Salvatore che fa sempre più fatica a gestire il lavoro al Paradiso e quello alla Caffetteria. Nel frattempo, Marcello continuerà a pensare a Ludovica e ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 marzo 2021) Fiorenza Gramini farà un'su suo cugino Dante Romagnoli. LeIlrelative all'episodio in onda domani 19, rivelano che la donna troverà l'agenda del parente e scoprirà qualcosa di molto scottante sulla sua vita sentimentale. Nel frattempo, Umberto comunicherà a Cosimo che nonostante tutti i suoi sforzi, il loro affare è definitivamente saltato ed ovviamente per il Bergamini sarà una notizia terribile. Intanto, zia Ernesta dopo aver parlato con Gloria, si convincerà a dare a Stefania, il permesso di restare a Milano mentre Sofia dirà a Salvatore che fa sempre più fatica a gestire il lavoro ale quello alla Caffetteria. Nel frattempo, Marcello continuerà a pensare a Ludovica e ...

