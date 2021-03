Graduatorie ATA terza fascia, perché in tanti vogliono spostare aggiornamento a giugno (Di giovedì 18 marzo 2021) Riapertura e aggiornamento della terza fascia Graduatorie ATA per il triennio 2021/23: il Ministero ha recentemente comunicato ai sindacati rappresentativi di aver predisposto la pubblicazione del decreto e tabella titoli definitivi per venerdì 19 marzo, con avvio della presentazione della domanda da lunedì 22 marzo fino al 22 aprile. Una data che non piace ad alcuni sindacati, per la concomitanza delle domande di mobilità e probabilmente ata 24 mesi, ma anche a numerosi aspiranti in attesa di conseguire nuovi titoli che permettano di incrementare il punteggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 marzo 2021) Riapertura edellaATA per il triennio 2021/23: il Ministero ha recentemente comunicato ai sindacati rappresentativi di aver predisposto la pubblicazione del decreto e tabella titoli definitivi per venerdì 19 marzo, con avvio della presentazione della domanda da lunedì 22 marzo fino al 22 aprile. Una data che non piace ad alcuni sindacati, per la concomitanza delle domande di mobilità e probabilmente ata 24 mesi, ma anche a numerosi aspiranti in attesa di conseguire nuovi titoli che permettano di incrementare il punteggio. L'articolo .

