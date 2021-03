Già pianificato il lancio del Samsung Galaxy S21 FE | possibile data di uscita

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 18 marzo 2021) IlS21 FE è senza dubbio nei pensieri del colosso di Seul, visto anche il successo che ha fatto registrare ilS20 FE, nato con l’intento di offrire ai fan della serieS20 il meglio del top di gamma (per quanto) ad un prezzo più contenuto. Come riportato da ‘voice.com‘, il prossimo mese il produttore asiatico dovrebbe dedicarsi aldi nuovi notebook (Chromebook con ChromeOS eBook con Microsoft Windows), confissata per il 14 aprile. A giugno gli appuntamenti con gli eventi di presentazione dovrebbero riprendere per ilTab S7 Lite, modello più economico dei tablet che già conosciamo, facenti parte della fascia alta. A ...