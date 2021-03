Focolaio Covid all’Inter, rinviata la gara con il Sassuolo (Di giovedì 18 marzo 2021) La serie A è ancora condizionata dal Covid e dopo le due gare rinviate del Torino con Sassuolo e Lazio, ancora gli emiliani sono coinvolti in uno stop. all’Inter infatti sono stati riscontrati quattro casi di positività nel gruppo squadra: D’Ambrosio, Handanovic, de Vrij e Vicino. Abbastanza perché l’Ats di Milano decidesse di sospendere l’attività InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 18 marzo 2021) La serie A è ancora condizionata dale dopo le due gare rinviate del Torino cone Lazio, ancora gli emiliani sono coinvolti in uno stop.infatti sono stati riscontrati quattro casi di positività nel gruppo squadra: D’Ambrosio, Handanovic, de Vrij e Vicino. Abbastanza perché l’Ats di Milano decidesse di sospendere l’attività InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

