Fabrizio Corona | sciopero della fame da giorni ma non è finita | due magistrati lo denunciano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

L'intervista allo psichiatra Luigi De Maio sul caso -. Dottor De Maio, cosa ne pensa del ritorno in carcere die della sua situazione da un punto di vista psichiatrico? Il carcere per un soggetto patologico come...... ma non posso che essere felice per questa decisione cheun enorme lavoro fatto nella ...Pinna (effe) - Reg. presso il Tribunale di Savona, iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - ...Su indicazione del presidente dell’associazione Nazionale Comuni Italiani, Antonio De caro, anche il comune di Russi ha aderito alla prima giornata nazionale in memoria di tutte le vittime di coronavi ...Altri guai in arrivo per CoronaCome dice il proverbio: le disgrazie non arrivano mai da sole. E ora per Fabrizio Corona, insieme alla notizia del ritorno in carcere, arriverà a breve una denuncia per ...