De Luca, una comunicazione politica sempre più pop. Domenico Giordano: Così è diventato una social star (Di venerdì 19 marzo 2021) Domenico Giordano, spin doctor e consulente di comunicazione politica per Arcadia, firma “De Luca. La comunicazione politica di Vincenzo De Luca da sindaco a social star” pubblicato da Areablu Edizioni (104 pagine, 13 euro). Un’analisi delle forme attraverso le quali la mediaticità del presidente della Regione Campania si manifesta in tutta la sua irruenza: dal decisionismo esasperato, a tratti autoritario, alla derisione degli avversari, fino alla costruzione di un nemico a tutti i costi. “Sui social network, Vincenzo De Luca è diventato uno dei celebrity leader italiani più seguiti e imitati, soggetto di meme e neologismi virali – sottolinea Giordano ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 marzo 2021), spin doctor e consulente diper Arcadia, firma “De. Ladi Vincenzo Deda sindaco a” pubblicato da Areablu Edizioni (104 pagine, 13 euro). Un’analisi delle forme attraverso le quali la mediaticità del presidente della Regione Campania si manifesta in tutta la sua irruenza: dal decisionismo esasperato, a tratti autoritario, alla derisione degli avversari, fino alla costruzione di un nemico a tutti i costi. “Suinetwork, Vincenzo Deuno dei celebrity leader italiani più seguiti e imitati, soggetto di meme e neologismi virali – sottolinea...

Advertising

dariabig : Il Dams, Eco, Servillo,roba forte. Comparire accanto a Lindo Ferretti mi fa battere il cuore. Oggi inauguro… - gennaromigliore : A #Napoli c’è una situazione surreale, con un Sindaco che lascia aperti disastri su tutti i fronti per fare campagn… - enpaonlus : A Novara, 'Dona una spesa' per raccogliere cibo per gli animali domestici della famiglie con difficoltà economiche… - blaco_luca : @Rturcato83 Come giusto che sia. Anche solo confrontando i mln spesi per i rispettivi acquisti. Ci mancano gli ulti… - NataliaFriso : RT @illibraio: 'Il vuoto in faccia a un muro, lasciato da una libreria venduta, è il più profondo che conosco' - Erri De Luca #ilLibraioCit… -