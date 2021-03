"Dato inquietante". Il governo Draghi tocca il fondo: dopo lo stop ad AstraZeneca un sondaggio da brividi | Guarda (Di giovedì 18 marzo 2021) Un sondaggio mette ulteriormente in difficoltà il governo. Ancora una volta ad Agorà, il programma mattutino di Rai 3, si parla del controverso caso vaccini e in particolare dello stop ad AstraZeneca. Una decisione avvenuta dopo un lotto "incriminato" e che rischia di diminuire la fiducia negli italiani, aumentando allo stesso tempo gli allarmismi. Ad avvalorare questa ipotesi il sondaggio realizzato da Fabrizio Masia per la trasmissione di Luisella Costamagna: "Un Dato inquietante", lo definisce il sondaggista di Emg Acqua. E in effetti i numeri lasciano ben poco scampo all'esecutivo di Mario Draghi: "Il 62 per cento degli italiani - spiega - ha affermato di voler scegliere quale vaccino fare. E questo potrebbe rallentare la campagna ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Unmette ulteriormente in difficoltà il. Ancora una volta ad Agorà, il programma mattutino di Rai 3, si parla del controverso caso vaccini e in particolare delload. Una decisione avvenutaun lotto "incriminato" e che rischia di diminuire la fiducia negli italiani, aumentando allo stesso tempo gli allarmismi. Ad avvalorare questa ipotesi ilrealizzato da Fabrizio Masia per la trasmissione di Luisella Costamagna: "Un", lo definisce il sondaggista di Emg Acqua. E in effetti i numeri lasciano ben poco scampo all'esecutivo di Mario: "Il 62 per cento degli italiani - spiega - ha affermato di voler scegliere quale vaccino fare. E questo potrebbe rallentare la campagna ...

