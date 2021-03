Covid, Giani: «Toscana può restare arancione. Rischio rosso per Empoli, Valdelsa, Grosseto, Pontedera» (Di giovedì 18 marzo 2021) «Oltre quelle che già conosciamo - ha detto Giani -Pistoia e Prato, rischiano la zona rossa, la provincia di Arezzo, dove faremo una valutazione nelle prossime ore e tra le altre province più a Rischio c'è quella di Grosseto. Pisa la metterei da una parte. Vedo l'allargamento dell'area del comprensorio del Cuoio all'Empolese Valdelsa quindi verrebbe un'area non provinciale, ma un'area che corrisponde al distretto socio-sanitario dell'Empolese Valdelsa e Valdarno inferiore. Preoccupa la situazione a Pontedera, Ponsacco e Calcinaia quindi dovremo fare una valutazione» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) «Oltre quelle che già conosciamo - ha detto-Pistoia e Prato, rischiano la zona rossa, la provincia di Arezzo, dove faremo una valutazione nelle prossime ore e tra le altre province più ac'è quella di. Pisa la metterei da una parte. Vedo l'allargamento dell'area del comprensorio del Cuoio all'Empolesequindi verrebbe un'area non provinciale, ma un'area che corrisponde al distretto socio-sanitario dell'Empolesee Valdarno inferiore. Preoccupa la situazione a, Ponsacco e Calcinaia quindi dovremo fare una valutazione» L'articolo proviene da Firenze Post.

