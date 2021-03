Costiera Amalfitana, opere difformi ai progetti: sequestrati oltre 130 mq di lavori (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAmalfi (Sa) – I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, guidati da Umberto D’Angelantonio, nell’ambito delle numerose attività volte a contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio, hanno operato un corposo sequestro alla frazione Cesarano di Tramonti, presso un’immobile di proprietà di una persona del luogo, incensurata, che ha realizzato alcune opere difformi dalle quelle previste. Il controllo è scattato in quanto, durante i normali servizi d’istituto, gli uomini dell’Arma di Tramonti hanno notato un cantiere presso una comune abitazione e di cui non avevano notizie dettagliate: acquisite le carte depositate presso il comune e con l’ausilio del responsabile dell’ufficio tecnico, è stato effettuato un accurato sopralluogo che ha permesso di riscontrare numerose irregolarità. Nello specifico è emerso che il proprietario, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAmalfi (Sa) – I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, guidati da Umberto D’Angelantonio, nell’ambito delle numerose attività volte a contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio, hanno operato un corposo sequestro alla frazione Cesarano di Tramonti, presso un’immobile di proprietà di una persona del luogo, incensurata, che ha realizzato alcunedalle quelle previste. Il controllo è scattato in quanto, durante i normali servizi d’istituto, gli uomini dell’Arma di Tramonti hanno notato un cantiere presso una comune abitazione e di cui non avevano notizie dettagliate: acquisite le carte depositate presso il comune e con l’ausilio del responsabile dell’ufficio tecnico, è stato effettuato un accurato sopralluogo che ha permesso di riscontrare numerose irregolarità. Nello specifico è emerso che il proprietario, ...

