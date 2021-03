Coronavirus in Toscana: 5mila morti da inizio pandemia, 25 oggi 18 marzo. E forte aumento contagi: 1.513 (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono saliti a oltre 5mila i morti per Coronavirus, in Toscana, da inizio pandemia. oggi, 18 marzo, sono 25: si tratta di 14 uomini e 11 donne con età media di 82 anni. E preoccupa molto l'esplosione dei nuovi contagiati: 1.513 (1.387 sono stati confermati con tampone molecolare e 126 da test rapido antigenico), con età media di 44 anni (il 18% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono saliti a oltreper, in, da, 18, sono 25: si tratta di 14 uomini e 11 donne con età media di 82 anni. E preoccupa molto l'esplosione dei nuoviati: 1.513 (1.387 sono stati confermati con tampone molecolare e 126 da test rapido antigenico), con età media di 44 anni (il 18% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana Coronavirus, bollettino contagi Covid di oggi 18 marzo 2021. Dati Italia e regioni Toscana "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.513 su 24.764 test di cui 15.302 tamponi ... il giorno del primo decesso riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. I nuovi casi sono 165 ...

Covid Italia oggi, contagi regioni: bollettino 18 marzo TOSCANA Sono 1.513 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 18 marzo, secondo il bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Facebook. "I nuovi casi registrati in Toscana ...

Toscana coronavirus, Nardella: "Record di contagi delle ultime settimane: + 1.513" La Repubblica Firenze.it Empoli ricorda le vittime del Covid, Barnini: "Resistiamo" Il 18 marzo è la giornata dedicata alle vittime del Covid-19 e da questo 2021 ogni anno ... in memoria delle oltre 103mila vittime in Italia tra le quali quasi 5mila in Toscana. La sindaca empolese ...

Covid, la Toscana piange i suoi morti nella Giornata nazionale in memoria delle vittime Iniziative in tutta la regione. Bandiere a mezz'asta in Consiglio Regionale. A Firenze le campane suonano a lutto. Il presidente dell'Assemblea Toscana, Mazzeo: "Un anno dopo non è ancora finita e le ...

