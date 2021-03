Coronavirus, i dati – Aumentano i contagi giornalieri: sono quasi 25mila con 353mila tamponi. Altre 423 vittime (Di giovedì 18 marzo 2021) Cresce il numero dei contagi giornalieri da Coronavirus in Italia. nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono 24.935 le persone risultate positive ai test, contro le 23.059 di ieri, a fronte di 353.737 tamponi effettuati contro i 369.084 di ieri. Un aumento di contagi con un minor numero di test effettuati che provoca inevitabilmente un aumento del tasso di positività che, oggi, fa registrare un +0,8%, salendo fino al 7%. Cala leggermente, anche se rimane sopra le 400, il numero delle vittime giornaliere: nell’ultima giornata si sono infatti contati 423 decessi, contro i 431 di ieri, con il totale dall’inizio della pandemia che sale così a 103.855. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Cresce il numero deidain Italia. nelle ultime 24 ore, secondo iforniti dal ministero della Salute,24.935 le persone risultate positive ai test, contro le 23.059 di ieri, a fronte di 353.737effettuati contro i 369.084 di ieri. Un aumento dicon un minor numero di test effettuati che provoca inevitabilmente un aumento del tasso di positività che, oggi, fa registrare un +0,8%, salendo fino al 7%. Cala leggermente, anche se rimane sopra le 400, il numero dellegiornaliere: nell’ultima giornata siinfatti contati 423 decessi, contro i 431 di ieri, con il totale dall’inizio della pandemia che sale così a 103.855. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #18marzo ?? 1.513 nuovi casi ?? 24.764 tamponi ?? 1.700 ricoverati (+6 da ieri) ?? 246 t… - Ticinonline : Astrazeneca in Svizzera? Mancano ancora «dati solidi» #svizzera #swissmedic #astrazeneca #coronavirus - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 24.935 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute - rosydandrea1 : RT @romatoday: Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 18 marzo - FatimaCurzio : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sono 24.935 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della S… -