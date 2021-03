Confindustria e Ance Benevento | via al Cantiere Scuola per formare le maestranze edili | intesa alla Curia

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Crescita professionale dei lavoratori, incremento occupazionale e sviluppo: sono queste – si legge in una nota diffusa da– le parole chiave” del percorso avviato con l’sul progettosiglata questa mattina presso ladida monsignor Felice Accrocca per l’Arcidiocesi di, Mario Pagano (per la Soprintendenza (province Caserta e), Oreste Vigorito, presidente di, Mario Ferraro, presidente die Albano della Porta del “Centro Formazione e Sicurezza (CFS), Ordine degli Architetti P.P.C” della provincia di ...

Oltre al contributo istituzionale, a quello delle associazioni, degli enti datoriali e dei comitati di cittadini, la costola edilizia di, ha illustrato il percorso di ..."E' un corso - sottolinea Carlo Resparambia , vice presidente diMacerata e presidenteMacerata - , che produce innovazione legata alla tecnologia, per consentire quel balzo avanti ...Scrive Confindustria Benevento: è stato sottoscritto questa mattina il protocollo relativo al cantiere scuola tra: monsignor Felice Accrocca per l’Arcidiocesi di Benevento, Mario Pagano per la Soprint ...E’ stato sottoscritto questa mattina il protocollo relativo al cantiere scuola tra monsignor Felice Accrocca per l’Arcidiocesi di Benevento, Mario Pagano per la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti ...