Commentò il peso di un’attrice | si dimette direttore creativo di Tokyo2020

(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA – Ancora polemiche a sfondo sessista sui Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020. Il direttore creativo dell’Olimpiade, al quale era affidato il compito di dirigere le prove della Cerimonia di apertura, si è dimesso per aver pronunciato frasi relative al peso di una delle attrici impegnate nello spettacolo. In particolare, Hiroshi Sasaki, in una recente intervista ha ammesso di aver suggerito l’idea che la comica Naomi Watanabe per via del suo peso potesse entrare in scena con un costume rosa da maiale e apparire come una “Olympig“, usando un gioco di parole. Il mese scorso si era già dimesso il presidente del Comitato organizzatore di Tokyo, travolto da un’ondata di sdegno internazionale per alcune frasi sessiste rivolte alle donne.