Cinema | per vincere l’Oscar ci vuole il Cencelli del “politically correct” | parola di Pigi Battista

Fa bene Pigi Battista a lamentarsi della brutta piega presa dalla procedura per l'assegnazione degli Oscar. Ancor di più a bollarlo come una sorta di «manuale Cencelli dei riconoscimenti» con tanto di «percentuali etniche, di genere, di orientamento sessuale, di ceto social». A sentir lui – e non c'è ragione per dubitarne -, «le discussioni sui film» sono ormai «noiose come un simposio sulla legge elettorale». Insomma, spiega il giornalista ex-Corsera ora blogger all'Huffington Post, «si giudica sempre meno la bellezza di un film e di chi lo realizzato». In compenso, «ti premio di più se parli della piaga del nomadismo e meno se rappresenti un interno middle class a Manhattan». Pigi Battista ora è all'Huffington Post Con tali premesse, la sua conclusione non poteva che risultare amara sebbene non ...

