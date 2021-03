Champions: la Juve unica eliminata tra le otto vincitrici dei gironi (Di giovedì 18 marzo 2021) Con le gare di ritorno degli ottavi di finale giocate ieri, si è chiusa la prima fase ad eliminazione diretta della Champions League. A guadagnare l’accesso ai quarti di finale sono state: Manchester City, Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Porto. Come si può notare, sette delle otto squadre che parteciperanno ai quarti sono quelle che hanno vinto i rispettivi gironi. L’unica assente, in tal senso, è la Juventus che ha ceduto il proprio posto al Porto, classificatosi secondo, dietro al Manchester City, nel proprio raggruppamento. Foto: twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Con le gare di ritorno degli ottavi di finale giocate ieri, si è chiusa la prima fase ad eliminazione diretta dellaLeague. A guadagnare l’accesso ai quarti di finale sono state: Manchester City, Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Porto. Come si può notare, sette dellesquadre che parteciperanno ai quarti sono quelle che hanno vinto i rispettivi. L’assente, in tal senso, è lantus che ha ceduto il proprio posto al Porto, classificatosi secondo, dietro al Manchester City, nel proprio raggruppamento. Foto: twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

