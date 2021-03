Bergamo | Paolo Fresu ricorda le vittime del Covid con la sua tromba | «È una musica silenziosa | una voce dell’anima»

(Di giovedì 18 marzo 2021) La data di oggi, 18 marzo 2021, è stata scelta per celebrare la prima Giornata nazionale in memoria delledel. Si tratta di un giorno simbolico. Basta tornare in dietro di un solo anno perre il lungo corteo di camion dell’esercito che avanzava avvolto nel silenzio per le vie diportando via centinaia di bare. Uomini e donne strappati all’affetto dei loro cari senza poter ricevere neanche l’ultimo saluto. Un dolore impresso nel cuore dei loro famigliari, che farà fatica ad affievolirsi. È proprio da questa città, fortemente colpita durante la prima ondata del virus, che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha deciso dire le. Durante la cerimonia il suono delladiha ...

Oggi, 18 marzo 2021, si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus, giorno in cui a Bergamo, nel 2020, i camion dell'esercito portarono via centinaia di bare c ...