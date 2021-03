Ayurveda | cos’è | a cosa serve e benefici

Leggi su dilei

(Di giovedì 18 marzo 2021)e aLa medicina ayurvedica è la medicina tradizionale indiana, una delle medicine più antiche, oggi riconosciuta anche dall’Organizzazione mondiale della sanità. Nella medicina ayurvedica, il cui significato è “conoscenza della vita”, l’essere umano viene considerato come un insieme di energie che devono essere bilanciate tra loro perché la persona mantenga uno stato di salute. La manifestazione di una malattia è infatti per la medicina ayurvedica una risposta a uno squilibrio tra corpo, mente e spirito e la salute e il benessere dipendono dall’armonia tra fattori fisici, mentali ed emotivi. Quando le energie dell’organismo non sono in equilibrio tra loro si verificano malesseri che possono sfociare nella malattia. La medicina ayurvedica ha dunque l’obiettivo di ristabilire l’armonia perduta e, di conseguenza, far ...