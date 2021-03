Astrazeneca, lettera della Commissione Ue all’azienda per risolvere il conflitto sulle dosi (Di giovedì 18 marzo 2021) Da un lato lo scontro con il Regno Unito, accusato dall’Ue di non aver autorizzato l’esportazione di dosi del vaccino Astrazeneca prodotte negli stabilimenti britannici, dall’altro il conflitto con la casa farmaceutica, a cui la Commissione contesta di non fare abbastanza nel rispettare gli impegni presi sulle consegne nel primo e secondo trimestre dell’anno. Si gioca su più fronti la battaglia delle istituzioni europee per correre ai ripari di fronte ai rallentamenti nella campagna vaccinale, al netto dello stop ad Astrazeneca deciso dai vari Paesi europei in attesa di una nuova valutazione dell’Ema. L’ultima mossa è una lettera, a cui Bruxelles sta lavorando, per “avviare un dialogo con l’azienda nel quadro della risoluzione dei conflitti“. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Da un lato lo scontro con il Regno Unito, accusato dall’Ue di non aver autorizzato l’esportazione didel vaccinoprodotte negli stabilimenti britannici, dall’altro ilcon la casa farmaceutica, a cui lacontesta di non fare abbastanza nel rispettare gli impegni presiconsegne nel primo e secondo trimestre dell’anno. Si gioca su più fronti la battaglia delle istituzioni europee per correre ai ripari di fronte ai rallentamenti nella campagna vaccinale, al netto dello stop addeciso dai vari Paesi europei in attesa di una nuova valutazione dell’Ema. L’ultima mossa è una, a cui Bruxelles sta lavorando, per “avviare un dialogo con l’azienda nel quadrorisoluzione dei conflitti“. La ...

